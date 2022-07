De Nachtburgemeester is de machtigste der burgemeesters

Na een vakkundige opwarmingssessie, in goede banen geleid door Kelly, de sterkste vrouw van de Brugse Poort, werden de burgmeesters op het podium van het Fonteineplein gevraagd. Nachtburgemeester Edmond Cocquyt was de uitdager, en nam het eerst op tegen Feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt. Die leverde een behoorlijke strijd, maar moest uiteindelijk toch het onderspit delven. Burgemeester Mathias De Clercq had er geen goed hoop op. “Ik kan dat niet, ik ga verliezen, maar ik zal de winnaar daarna wel eens afdrogen op de kicker (tafelvoetbal dus).” De Nachtburgemeester probeerde Mathias duidelijk nog om te kopen, maar omdat hij zijn zin niet kreeg, duwde hij door. Exit Mathias De Clercq dus. “Leve de Vlasmarkt, en nooit voor de ochtendstond naar huis”, luidde de goede raad. Maar de titel van sterkste armworstelburgemeester wordt meteen in vraag gesteld. Gent heeft immers ook nog een schaduwburgemeester. Die was er vandaag niet bij, het is dus niet duidelijk welke burgemeester het meeste macht heeft in Gent. Gelukkig zijn er binnenkort de Gentse Feesten.