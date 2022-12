De mooiste tijd van het jaar: Gravensteen is opnieuw Winterwonderkasteel

GENT Sphinx program­meert klimaatdo­cu van Nic Balthazar over de man die Shell op de knieën kreeg

Op 9 december kan je in Sphinx kijken naar ‘Duty of Care’, een prent van de Gentse filmregisseur Nic Balthazar over Roger Cox. De Nederlands-Limburgse advocaat dwong het oliebedrijf tot een rechtszaak over hun impact op het klimaat. Een opvallende docu, in het kader van de week voor de Mensenrechten.

8 december