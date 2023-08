“De man pakte haar schouder vast en zei ‘kom mee’”: verdachte geïdentificeerd die meisje (10) probeerde te ontvoeren

Wat te doen in de regio Gent dit weekend? Van roeien langs de Graslei tot eten aan de langste tafel

Een vrij weekend voor de boeg, maar nog geen idee wat u met al die tijd moet aanvangen? Geen nood, want nog maar zelden hebben we u zoveel mogelijkheden kunnen voorschotelen om er een onvergetelijke tweedaagse van te maken. Van roeien op de Leie, over rommelmarkten tot rockconcerten. Er is werkelijk voor iedereen wat wils voor het weekend van 26 en 27 augustus in het Gentse.