De lievelingsplekken in Gent van televisiekok Wim Ballieu: “Het beste gehakt vind je hier bij Slagerij Alfin”

NET OPEN. Eva opent brunchbar met eerste en tweede ontbijt: "Van churros tot wortel­taart-wa­fels"

Een brunchbar als Desayuno, dat had Gent nog niet. In plaats van ‘ontbijt’, staat er ‘desayuno’ en ‘almuerza’ op de kaart. “Een eerste of een tweede ontbijt”, glundert Eva Mols (32). “Ik kwam op het idee toen we op reis waren in Mexico."