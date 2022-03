De lievelingsplekken in Gent van radio- en televisiemaker Joris Hessels (41): “Ik ben een kerkhofwandelaar”

Gent Groen­dienst is nog steeds bezig met opruimen van gevallen bomen na doortocht storm Eunice en Franklin

De stormen Eunice en Franklin raasden in het weekend van 18 tot 20 februari over het land en daar zijn nog steeds getuigen van in de Gentse natuurparken. In het Ossemeersparkje achter het Sint-Pietersstation ligt bijvoorbeeld nog steeds een immense boom over een wandelweg.

9 maart