De lievelingsplekken in Gent van komiek Wouter Deprez: “Je voelt je precies een koning als je daar rondwandelt”

Wouter Deprez is een typische Gentenaar in de zin dat hij 30 jaar geleden naar hier kwam vanuit West-Vlaanderen om te studeren, en daarna nooit meer is weggegaan. Tijdens zijn opleiding zat hij op kot aan de Sterre, erna is hij naar het centrum verhuisd, maar de afgelopen jaren vond hij een thuis in de Bloemekenswijk. Na elke hoek van Gent te hebben gezien, deelt hij met plezier de plekken waar hij keer op keer naar terugkeert.