De lievelingsplekken in Gent van Jitske Van de Veire (29): “Ik kook nooit, daarom hebben we onze vaste adresjes”

Golden Gai, “voor de beste mocktail”

“In de zomer gaan mijn vriendin Dym en ik heel graag naar Golden Gai. Dat is een ramenbar in de Dampoortstraat, niet zo ver van waar wij wonen. Het is daar altijd heel gezellig, het team is ongelooflijk vriendelijk en het eten heel goed. Niet te vergeten: het is een van de weinige restaurants in Gent waar ze altijd een deftige mocktail hebben. Ik drink nu al een jaar geen alcohol meer, en ik moet zeggen: ik mis het niet. Je moet gewoon weten waar je lekkere alternatieven kan krijgen.”