De lievelingsplekken in Gent van Hakim Chatar (32): ‘Soms rij ik nog eens speciaal naar daar, zó goede frieten”

Hakim is oorspronkelijk van Lommel, maar hij woont nu al zeven jaar in Gent. Waar zijn hart altijd al was. “Ik studeerde in Brussel, maar ik ging heel vaak uit en draaien in Gent. Ik heb hier altijd een goed gevoel gehad. Het is ook hier dat ik verliefd ben geworden. Daarom is het niet meer dan logisch dat ik hier ben komen wonen na mijn studies.” Hakim woonde lang in het centrum van Gent, maar nestelde zich een paar jaar geleden in Gentbrugge. Samen met zijn vriendin Jolien Roets – radiopresentatrice, huisstem van VTM en ook deejay – en hun zoon Idris (1 jaar).