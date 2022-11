De Krook vult vanaf nu ook je e-reader vol boeken

GENTBibliotheek De Krook start met het aanbieden van e-boeken. Vanaf donderdag 1 december 2022 kunnen Gentenaars van thuis uit zo’n 13.000 e-boeken ontlenen. Dat kan via een app op de smartphone of tablet, op een e-reader of gewoon online op de computer.

Bibliotheek De Krook kreeg de laatste jaren al vaker de vraag naar e-boeken. Op donderdag 1 december 2022 is het zover: vanaf dan kunnen Gentenaars die lid zijn van de bib voor het eerst e-boeken ontlenen, gewoon van thuis uit. Er zijn meer dan 13.000 titels, zowel fictie als non-fictie. De meeste zijn Nederlandstalig, maar er zijn er ook in het Engels, Spaans of pakweg Oekraïens. Er is ook voor elk wat wils. Zo is er een groot aanbod voor jongeren.

Apps en computers

Een e-boek downloaden op je smartphone of tablet is het makkelijkst via de gratis app ‘cloudLibrary by bibliotheca’. Op je computer kan het via eboeken.bibliotheek.be, van waaruit je ze kan overzetten op je e-reader. Je kan telkens twee e-boeken tegelijk lenen voor in totaal zes weken. Loopt de uitleentermijn af, dan verdwijnen de e-boeken vanzelf van je toestel. Mensen met technische vragen kunnen ook terecht in de Digipunten van de Stad.

Om het nieuws te verspreiden, organiseert bibliotheek De Krook nog infosessies en andere activiteiten. Het nieuwe aanbod is het resultaat van een samenwerking met ‘Cultuurconnect’, de organisatie die het cultuurbeleid van lokale besturen ondersteunt in digitalisering . Eerder was er in Gent al een succesvol pilootproject met Engelstalige e-boeken.

“Onze nieuwe collectie e-boeken beantwoordt aan een duidelijke vraag van de Gentse lezer”, zegt schepen van Cultuur Sami Souguir (Open Vld). “Gentenaars zullen nu op een laagdrempelige manier gratis kunnen proeven van digitaal lezen. Een mooie dienstverlening die perfect past in ons beleid van leesbevordering en digitale geletterdheid.”

