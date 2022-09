De kleurrijkste winkeltoegang vind je in de Overpoortstraat. “Trots dat ik dit mocht doen”

Een zonnebril is geen overbodig attribuut meer voor wie overdag in de Overpoort loopt, en niet alleen omwille van een kater. De wel heel kleurrijke toegang van de AH-supermarkt is ook onverwacht kleurrijk in de grijze straat. Wereldhave Belgium Vastgoedbedrijf wil het pand van AH, waarin ook een sushizaak, een broodjeszaak en een fitness zitten, een upgrade geven. In samenwerking met de dienst cultuur namen ze daarvoor graffitikunstenaar Lindert Steegen (25) onder de arm, een Limburger die in Gent is blijven plakken. “Ik ben echt trots dat ik dit mocht doen”, zegt hij. “Ik heb een werk hangen in Bar Jan Cremer en ik beschilderde één van de elektriciteitskastjes in opdracht van het Industriemuseum, maar dit werk springt echt in het oog. Ik wilde het op een week klaar hebben, maar door de regen moest het sneller. Het toont de looplijnen van de mensen die naar de winkel gaan, maar er staat ook een duif in het patroon. Die komt vaak terug in mijn werk. Het symboliseert de vrijheid, de mogelijkheid om de vleugels te spreiden." Burgemeester Mathias De Clercq mocht het werk een laatste toets geven, al was ook dat symbolisch, want er hing niet écht verf aan de blauwe kwast die hij in handen kreeg. Binnenkort komen er ook nog Bancontactautomaten aan de AH, zodat er eindelijk weer cash kan worden afgehaald in de Overpoortbuurt. Hoe lang dat nog wachten is, is niet duidelijk, technisch is de installatie daarvan immers niet zo eenvoudig.