De kindertijd van Wouter Deprez in huis halen? Bezoekers kunnen decor van expo winnen

Werf op Coupure Rechts opnieuw gestart na probleem met boomwor­tels, maar “geen tram tot juni 2024"

Aan de Coupure Rechts zijn de aannemers opnieuw in gang geschoten. De werken lagen er even stil door een probleem met boomwortels. Al zal er pas ten vroegste in juni 2024 opnieuw een tram rijden, aldus De Lijn.