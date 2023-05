De Kijk van Kurt: “Wantrouwen in de politie, een Gentse soap”

“We moeten ons afvragen of een referendum nog wel relevant is.” Pittig debat over wonen in Speakers Corner

De actiegroep Te Duur heeft de voorbije jaar meer dan 27.000 handtekeningen ingezameld, en kan - als ze geldig zijn - daarmee een referendum afdwingen. Als dat gebeurt, en er komt meer dan 10% van de bevolking stemmen, dan is dat referendum rechtsgeldig, maar niet perse bindend. “We moeten in de gemeenteraad beslissen of en wanneer de uitslag bindend zou zijn”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Christophe Peeters (Open Vld)