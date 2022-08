De Kijk van Kurt: “Waarvoor is niet belangrijk, als u maar bang bent”

Weet u nog waarvoor u bang moet zijn? Ik ben het eerlijk gezegd een beetje kwijt. Dat we met z’n allen zedelijk verplicht zijn doodsangsten uit te staan, is duidelijk. Als het kwik enkele dagen boven de dertig graden klimt, kunnen we er vergif op innemen dat alle duidingsprogramma’s op tv ons de stuipen op het lijf jagen met doembeelden van een uitgedroogde dorre aardbol. Als we straks enkele dagen onweer en hier en daar wateroverlast krijgen, dan voeren diezelfde duidingsprogramma’s experts op die vertellen dat we collectief zullen verdrinken. Tel bij dit alles nog smeltende gletsjers op en u weet dat we met zekerheid zullen uitdrogen dan wel verzuipen. Ik begrijp dat we met veel te veel mensen op deze planeet zijn en dat we ons daar een beetje naar moeten gedragen. In ons eigen Gent hebben we een groene partij aan het bewind die dat denkwerk voor ons verricht. Als u bouwt of verbouwt, dan moet u gaan ontharden. Dat wil zeggen dat u uw voortuin niet zomaar met beton mag volgieten om er een oprit van te maken. Overtollig regenwater kan zo in de onverharde grond sijpelen en overstromingen en verdorring tegengaan. Daar kunt u niets op tegen hebben. Zelf neemt ons stadsbestuur, de groene partij incluis, het ontharden niet zo nauw. Niet zo heel lang geleden wilde het tegen alle adviezen en protesten in studentenkoten bouwen op het laatste stukje bos aan de De Pintelaan. Nu wil De Lijn een oefenterrein aanleggen op het laatste stukje Wondelgemse Meersen. De stad gaf een negatief advies, maar daar veegt De Lijn haar openbare vervoersvoeten aan. Alle Gentse coalitiepartijen zijn vertegenwoordigd in een of andere regering, dus lijkt het me niet onmogelijk om de snode plannen van De Lijn grondig te dwarsbomen. Als de politiek zoiets niet geregeld krijgt, kunnen ze de (omgehakte) boom in met hun bangmakerij.