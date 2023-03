De Kijk van Kurt: “VoorGent of niet VoorGent, that’s the question”

U staat er als gewone Gentse sterveling niet bij stil, maar nu zondag wordt er beslist over uw toekomst. Nog voor de hoogmis stemmen ze bij Vooruit en Open Vld of de reeds veel besproken Stadslijst voor de volgende regionale verkiezingen er komt of niet. De rode familie begint eraan om 9 uur, de blauwe om 10 uur. Die laatste heeft, waarschijnlijk onder het genot van een bubbeltje aan de Blauwe Kiosk op de Kouter, eerst nog wat interne plooien glad te strijken. Lijsttrekker Mathias De Clercq zou ik aanraden om een tuiltje bloemen te kopen voor Sofie Bracke. Zij is nog niet bekomen van de bitse strijd voor de derde plaats op de lijst. Het muscari armeniacum, of zoals de volksmond het wil het ‘blauwe druifje’, is nu in bloei. Ik geef het maar even mee als tip voor de burgemeester. Mocht ik in zijn plaats zijn, dan zou ik ook een boeketje kopen voor Stephanie D’Hose. Als lijstduwer wordt immers niet de ravissante eerste burger van het land opgevoerd, maar de van charisma overlopende Rudy Coddens. Bij Vooruit zijn er geen plooien te strijken, daar lijkt alles koek en ei. Kopstuk Astrid De Bruycker staat zoals het hoort op plaats twee en met Freya Van den Bossche werd een wit konijn uit de hoed getoverd. “Zolang ze maar ver genoeg wegblijft van zonnepanelen kan er niets misgaan”, moet King Conner gedacht hebben, “Frank Vandenbroucke houdt ook stand als minister ondanks zijn legendarische brokkenparcours.” De eerste twee programmapunten van VoorGent, want zo zal de lijst heten, zijn al bekend. Punt één: Watteeuw wordt geen burgemeester. Punt twee: Mathias De Clercq wel. Met inhoudelijke vraagstukken zijn ze bij VoorGent vooralsnog niet bezig maar de oplettende Gentenaar kan al een en ander voorspellen. Mathias krijgt de sjerp en Vooruit krijgt het voor het zeggen. Zoals nu, met die andere progressieve partij.