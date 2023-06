De Kijk van Kurt: “Twee hippe oma’s en een barbecue”

UPDATE : Man (36) die werd opgepakt na brandstich­ting in Sint-Pauluskerk is ook aangehou­den

De brand die gisteren woedde in één van de kapellen van de Sint-Paulus kerk in Gent, is aangestoken. Een 36-jarige man is opgepakt door de politie en werd na ondervraging voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om de man aan te houden.