De Kijk van Kurt: “Over Taylor Swift en vleselijke geneugten”

Schilderen met bacteriën op de zomeracade­mie: “Proeven van de universi­teit op een laagdrempe­li­ge manier”

Mohammed (12) doopt zijn flinterdun pipetje in een tube met bacteriën. Daarmee gaat hij aan de slag: een ster, een dinosaurus, een smiley of gewoon wat improviseren in het petrischaaltje. “Zo leren ze dat bacteriën elk een andere kleur hebben als je ze opkweekt”, legt onderzoeker Pieter De Clercq uit. Zomeracademie, da’s kamp op niveau. Wij loeren mee door de microscoop.