De Kijk van Kurt: “Obelix en Homer, desnoods met een draak erbij”

Had mijn agenda het toegelaten, ik was afgelopen weekend met mijn zoon en zijn vriendin mee geweest naar fantasybeurs FACTS in Flanders Expo. Ik zou er vastgezeten hebben in het verkeer, gevloekt hebben dat net dan – als een van de meest succesvolle beurzen van het jaar plaatsvinden – tramlijn 1 niet reed tussen het station en Flanders Expo, en me afgevraagd hebben wat al die mensen daar kwamen zoeken. Als ik zelf al eens game, dan speel ik een spelletje FIFA, zoals het iemand van mijn leeftijd betaamt. Ik ben nog jong genoeg om iets of wat mee te zijn met (game)computers, maar te oud om het virtueel al te bont te maken. Sciencefiction en fantasy, er is naar verluidt een verschil, zijn niet aan mij besteed. Mijn zoon dweept met series als Game of Thrones en vraagt me om samen naar House of the Dragon te kijken, maar een draak bestaat niet en dus haak ik af. De reden waarom ik me wel eens tussen het fantasy-volkje had willen bewegen, zit hem niet in een gedeelde interesse dan wel in een steeds sterker wordend escapisme. Veel bezoekers van de beurs verkleden zich in personages uit hun favoriete film of game. De meeste verwijzingen had ik niet gesnapt, maar er liep iemand rond als Obelix en daar was ik graag mee op de foto gegaan. Als niet-freak zou ik al die mensen als nerds kunnen wegzetten maar liever dan er lacherig over te doen, zou ik me het liefst ook verkleden en even uit de realiteit stappen. In plaats van me zondag te zitten ergeren aan een vrij podium voor klimaatterroristen in De Zevende Dag, in plaats van me door het daaropvolgende journaal nog banger te laten maken voor een nakende nucleaire oorlog en een razendsnel afnemende koopkracht, was ik beter naar Sint-Denijs-Westrem afgezakt. Verkleed als Homer Simpson, die trekt zich nergens iets van aan, de gelukzak.