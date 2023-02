De Kijk van Kurt: “Mobiliteit in Zwijnaarde, ernstig aangepakt”

Gentbrugge, eat your heart out! Zwijnaarde wordt de eerste Gentse deelgemeente met een eigen wijkmobiliteitsplan. Dat is naar verluidt nodig om doorgaand verkeer uit de buurt te weren. Dat is een nobel streven, al vragen een hoop Zwijnaardenaren zich af of diegenen die het plan hebben getekend wel eens in hun gemeente zijn geweest. Aan de kassa van de plaatselijke Carrefour had ik het erover met enkele buurtbewoners. We denken dat het als volgt in zijn werk is gegaan, in een café in de buurt van het stadhuis: “Patrick, geef mij eens een stylo en een bierkaartje!” “Alstublieft Filip. Heb je een goed idee?” “Ja Patrick, een lumineus zelfs. Nu ze in Gentbrugge moeilijk doen met die brug, ga ik Zwijnaarde redden van sluipverkeer. Voila zie, hier en hier een fietsstraat, overal zone dertig en…” Filip sluit de ogen en prikt willekeurig op het bierkaartje, “hier, hier en hier éénrichtingsverkeer.” “Ja maar Filip, als de mensen uit die straten naar hun werk moeten, dan moeten ze ineens kilometers omrijden.” “Dan moeten ze maar een fiets kopen hé Patrick.” “En als ze toch met de auto gaan, Filip, dan moeten ze dus allemaal in de Adolphe della Faillelaan in de file staan. Dat kan toch niet gezond zijn voor de bewoners daar?” “Tuttut Patrick, binnenkort worden er geen auto’s met verbrandingsmotor meer verkocht en rijdt iedereen proper elektrisch.” “Hoezo Filip, we hebben nu al geen elektriciteit genoeg, laat staan dat die betaalbaar zal zijn.” “Awel Patrick, zo roeien we stilletjesaan de auto uit en zijn we ineens van al die miserie af. Met ons Tine op Energie zal dat zelfs niet zo lang meer duren.” De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat bovenstaande scène zich enkel heeft afgespeeld in de conversatie van mezelf met enkele Zwijnaardenaren. Het zou ons echter niet verbazen dat ons gezever dichtbij de realiteit aanleunt.