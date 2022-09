De Kijk van Kurt: “Kerst in spandex”

Onze stad kiest deze winter voor duurzaamheid en kostenbesparing. Daar kan je als normaal begaafd mens in deze tijden van crisis en onzekerheid niets op tegen hebben. Toch reageert een normaal begaafde, want zo schat ik mezelf graag in, van tijd tot tijd met emotie in plaats van rede op de actualiteit. Bij het nieuws dat de ijspiste op de Gentse Winterfeesten zal vervangen worden door een rolschaatspiste won mijn emotionele teleurstelling het van mijn verstand. Natuurlijk besef ik dat een ijspiste massa’s energie zwelgt en dat we die nu niet moeten verspillen. Maar mag de kerstperiode niet een beetje over the top hoopvol en feeëriek zijn? Voor mijn eigen plezier hoeft het niet, ik kan geen seconde recht blijven op schaatsen. Zelfs met behulp van zo’n plastic pinguïn breek ik op z’n minst een pols of een enkel en loopt mijn ego onherstelbare schade op. Ik kijk wel graag naar de ijspret van anderen. Dikke mutsen, twijfelende kinderstapjes begeleid door al even wiebelende papa’s en mama’s, Mariah Carey door de boxen, een paar weken per jaar moet een mens zich desgewenst kunnen verliezen in die mierzoete meligheid. Een rolschaatspiste doet me denken aan kauwgomblazen, fluo spandex aerobic outfits en knoertharde hits van Irene Cara. Winterse gezelligheid, laat staan een kerstgevoel, roept het bij mij niet op. Het vervangen van de ijspiste is ook toegeven aan het pessimisme. Wat is het volgende dat we ons niet meer zullen gunnen? Het reuzenrad? Dat vreet ook energie. Moeten we volgend jaar op een ladder klimmen om van het uitzicht te genieten? Het stadsbestuur besliste dat ook de kerstverlichting dit jaar om middernacht dooft. Er is geen enkele reden te bedenken om tegen die beslissing te protesteren. Een crisis biedt men het hoofd met rede, de emotie moet spijtig genoeg even wijken. Zelfs met Kerst.