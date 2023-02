De Kijk van Kurt: “Het is officieel nu, ik ben weer thuis”

Ik woon al dik tien jaar in een dorpje net buiten Gent. Precies op elfhonderd meter van de grens. Voor de fans van dit stukje vormt dat kwartiertje stappen geen barrière om me zo nu en dan als volgende Gentse burgemeester uit te roepen. Voor de felste tegenstanders van deze column is diezelfde dikke kilometer dan weer reden genoeg om in hoofdletters te posten dat ik me niet moet bemoeien met wat er in mijn geboortestad reilt en zeilt. Persoonlijk vind ik een blik vanop een (kleine) afstand soms duidelijker dan eentje van er middenin. Als je een foto wilt nemen van een heel huis, zet je een stapje achteruit, je gaat er niet pal voor staan. Om een duidelijker beeld te krijgen of zoiets, ik lul mezelf maar in het gelijk. Voor de dichtstbijzijnde winkel moet ik de agglomeratie in en als ik iets zeg, dan is dat in het Gents. Mijn hond laat ik dan weer uit in de velden rond het dorp en mijn trappist drink ik er onder de kerktoren. Aan de twijfel of ik nog wel een mening mag hebben, is onlangs een einde gekomen. Mijn haters kunnen op twee oren slapen, ik hoor er weer officieel bij. Sinds één februari woon ik immers in de Regio Gent. Zonder te verhuizen. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Somers vond dat de bestaande samenwerkingsstructuren tussen steden en gemeenten een lappendeken vormden waarin een kat haar jongen niet meer terugvond. Om dat op te lossen, spreidde hij er nog een extra lappendeken bij. Politiezones en afvalintercommunales moeten zo beter gaan samenwerken. Ik dacht dat we daarvoor provincies hadden maar ik dacht blijkbaar verkeerd. De provincies zullen ook niet verdwijnen, die blijven zich bezighouden met elk een paar zwemvijvers en hier en daar een strook straat. Het nut van de regio’s zal zich misschien ooit bewijzen, misschien niet. Hoe het ook zij, I’m back in!