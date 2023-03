De Kijk van Kurt: “Het failliet van de VAR, op zijn minst”

Gentenaars met een blauw-wit hart weten het nog. Vorig jaar in de lente speelde onze Gantoise op het veld van Cercle Brugge. We hadden toen aan één overwinning genoeg om ons te verzekeren van deelname aan Play-off 1. Een laat tegendoelpunt van de groen-zwarte Vereniging deed de match eindigen in een gelijkspel en wij moesten teleurgesteld naar Play-off 2. Hadden de mannen van de VAR toen hun werk gedaan, dan hadden ze gezien dat er bij die vermaledijde tegengoal sprake was van buitenspel. Ze hadden nochtans de nodige technologie ter beschikking. Vorig weekend was het weer van dattum, zij het een stuk erger. Toen hadden we aan een overwinning in een rechtstreeks duel genoeg om over die andere club uit Brugge te wippen in het klassement. En om zo met voorsprong en zelfvertrouwen op Play-off 1 af te stevenen. Hadden de mannen in het busje hun werk gedaan, maar ja. Ons nieuw fenomeen Gift Orban kreeg tijdens de match een gemikte elleboogstoot vol in het aangezicht van Bruggeling Tajon Buchanan. In het strafschopgebied. De scheidsrechter zag niks en de VAR-schlemielen vonden het niet nodig om de crapuleuze actie van Buchanan te herbekijken. Ook niet toen bleek dat onze spits lag te bloeden. De match was nog bezig toen er al uit alle hoeken filmpjes van de aanslag online verschenen. Filmpjes van mensen die geen VAR-technologie ter beschikking hebben. Buchanan sloeg eerder al met zijn elleboog naar een speler van Standard en trapte ooit na op een speler van Anderlecht, maar dat vonden de VAR-idioten (ik word steeds kwader) geen reden om toch maar eens te checken. Onze Hein sprak nadien van het failliet van de VAR. Ik spreek – nog steeds emotioneel - van het failliet van de Jupiler Pro League. Ofwel wordt die geleid door incapabele nitwits, of er heeft iemand een zakcentje tegoed. Zou zoiets ooit onderzocht worden?