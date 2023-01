De Kijk van Kurt: “Gent, Gentille, Gentesse, Gentieuse”

Het vuurwerk voor het nieuwe jaar klonk nog na toen ik ervan overtuigd was dat ik de aprilvis op Twitter al gevonden had. Groter dan mijn verbazing over het te vroege verschijnen ervan, was mijn verbluffing dat het niet om een grap ging. Bertrand Kern, de socialistische burgemeester van het Franse Pantin, doopte zijn gemeente per één januari om in Pantine. Voorlopig voor één jaar. Die vervrouwelijkende e op het einde moet de gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de hand werken. Het glazen plafond moet weg, de macho discriminatie moet stoppen en de loonkloof moet eraan geloven, en dat gaat de burgervader aldaar oplossen met een letter. Hij wil het zelf niet met zoveel woorden gezegd hebben maar volgens mij haalde Bertrand Kern de mosterd bij onze voorlopig laatste socialistische burgemeester Termont. Onder zijn bewind werd in 2014 het woord allochtoon uit het officiële taalgebruik geschrapt en vervangen door het vlot bekkende ‘persoon met migratieachtergrond.’ Sindsdien zijn er in Gent geen problemen meer. Uit een beetje Google-opzoekwerk en de reacties van de bewoners maak ik op dat Pantin wel wat katten te geselen heeft. De Pantinois klagen onder meer over vuile straten en aanhoudende onveiligheid. Pantin is een van die slaapsteden van Parijs die in het nieuws komen als er weer eens een relletje uitbreekt. In Pantine zal dat allemaal niet meer voorkomen, daar gaat de burgemeester van uit. Ik hoop maar dat ons stadsbestuur zich op haar beurt door dit alles niet laat inspireren. In Gentine zou het voor vrouwen heerlijk toeven zijn, in Gentistan voelen personen met een migratieachtergrond zich misschien eerder welkom dan in het origineel. Als we er Gelt van maken, geraken onze schulden misschien ooit weggewerkt. Ik hoop voor één keer dat ons schepencollege dit stukje niet leest, of we hebben ervan.