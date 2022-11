De Kijk van Kurt: “Gent die Stoute? Of Brussel die Stoute?”

Weet u nog, toen het Gentse circulatieplan in voege ging? Dat is intussen alweer vijf en een half jaar geleden. Er protesteerde toen een honderdtal mensen aan de trappen van het stadhuis en een flink veelvoud daarvan uitte zijn ongenoegen via de sociale media. Dat plan was een realisatie van het linkse vorige stadsbestuur van Daniel Termont en Filip Watteeuw, en daarom werden tegenstanders door voorstanders versleten voor extreemrechtse en klimaatontkennende lomperiken. Ikzelf maakte er een ludiek kritisch liedje over en dat werd destijds op AVS gecensureerd. Tot op vandaag hoor je mensen klagen terwijl andere mensen het plan enthousiast toejuichen en dat is dat. In Brussel werd heel recentelijk Good Move voorgesteld, een reeks circulatieplannen in en rond het centrum van de hoofdstad. In Kuregem bij Anderlecht leidde dat tot bedreigingen aan het adres van groene schepenen, vernielingen en opstand tout court. In Schaarbeek raakten enkele agenten en een brandweerman gewond, werd er brand gesticht en werden verkeersborden beklad en in het rond gegooid. Groen-co-voorzitter Nadia Naji verkondigde in deze krant dat zij de bedreigingen aan haar Brusselse partijgenoten erg vindt maar dat er in Brussel verder niet zoveel problemen zijn. Brussels minister-president Rudi Vervoort vroeg alvast de tijdelijke stopzetting van de circulatieplannen. Ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik dit alles moet verwerken. Moet ik eruit opmaken dat er geweld moet gebruikt worden om iets te bekomen in dit land? Dat beschaafd protest in dovemansoren verdwijnt? Durf ik te vermoeden dat de bezorgdheden van de bewoners van Kuregem en Schaarbeek, die voor het grootste deel van allochtone afkomst zijn, belangrijker worden geacht dan die van de bontere mix van Gentse tegenstanders? Ik voel een liedje opkomen.