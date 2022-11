De Kijk van Kurt: “Geen plaats voor idioten bij de Gantoise”

Clubliefde kan rare vormen aannemen. Zo leggen mijn vijftienjarige dochter en ikzelf bij een spelletje Rubbmikub nooit onze blauwe en zwarte cijfertjes naast elkaar. Als iemand anders dat wel doet, schuiven wij er een rood of oranje blokje tussen om de kleuren van de eeuwige rivaal niet bijeen te zien. Mochten we het gezelschapsspel door een ongelukkige speling van het lot ooit met een supporter van Club Brugge spelen, dan zou die om de milliseconde ook een venijnige sneer te verwerken krijgen, zoals het hoort. Noch mijn dochter, noch ikzelf zouden echter ooit op het idee komen om die supporter met vuurpijlen te bestoken. Laat staan dat we hem de hersens zouden willen inslaan. Het kan dan wel rare vormen aannemen, clubliefde draag je uit met waardigheid. Mijn teleurstelling was dan ook groot toen ik afgelopen zondag zag hoe een handvol idioten een wansmakelijk spandoek ophingen en vuurpijlen op het terrein gooiden tijdens de slag om Vlaanderen. Het IQ van de gooiende onverlaten was zo laag dat ze het klaarspeelden om die pijlen naar onze eigen doelman te mikken. Na de match vonden heethoofden van beide kanten het ook nodig om elkaar uit te dagen op de parking van onze Ghelamco-Arena en zo het overgrote deel aan normale supporters in gevaar te brengen. De politie moest het waterkanon en een half leger aan manschappen inzetten om de boel te bedaren. Was ik op dat moment in command geweest, ik had hen naar de parking van Ivago geleid en hen daar laten doen. De gesneuvelde antihelden hadden zo meteen tot klein gevaarlijk afval kunnen worden verwerkt. Al snel ging het op de sociale media eerder over de idiotie van het geweld dan over de zalige 2-0 zege. Tot mijn diepe vreugde zag ik mijn mede-Buffalo’s hun walging uiten ten opzichte van de daders. Echte Buffalo’s tonen hun clubliefde mét waardigheid!