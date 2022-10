De Kijk van Kurt: “Djurgardens IF, voor betaalbaar design”

Wie in 1974 het Songfestival zag op de televisie, herinnert zich zeker nog het optreden van het Zweedse ABBA. Tussen de in die tijd nogal muffig aangeklede charmezangers vielen ze op met hun rebelse outfits. Wie toen op vier wielen wou rebelleren, kocht een Volvo Amazone of een SAAB. In een tijd waarin auto’s van alle andere merken steeds meer op elkaar gingen gelijken, bouwden de Zweedse constructeurs de gekste modellen. Dankzij IKEA, die andere Zweedse gigant, kan iedereen die dat wil voor een redelijke prijs design in huis halen. Je kunt ervoor of ertegen zijn, die Zweden hebben oog voor vormgeving. Zo ook de supporters van Djurgardens IF. Die daagden vorige week massaal op om hun team te zien winnen van onze Gantoise. Overdag bewoog de groep zich zonder noemenswaardige problemen door onze stad. Meer nog, waar rellen en vernielingen gevreesd werden, kozen de Zweden ervoor om ons patrimonium met enkele discrete ingrepen te verfraaien. En het moet gezegd worden, het resultaat mocht er zijn. Het designen zit die gasten in de genen. De Broche en de Poutrel, de twee peperdure … eh… kunstwerken die het stadsbestuur enkele jaren geleden op de Korenmarkt liet neerpoten, werkten als een lelijke rode lap op de goede smaak van de Noormannen. Met alles wat ze bij zich hadden, voornamelijk stickers van hun favoriete voetbalteam, brachten ze decoratieve verbeteringen aan op de metalen ondingen. Groot was dan ook mijn teleurstelling toen ik las dat de stad de stickers de dag nadien alweer had laten verwijderen. Ik geef toe, die zelfklevers waren niet ideaal, maar er was toch al verbetering zichtbaar. Mocht ik deel uitmaken van het stadsbestuur, ik zou een lans breken voor een terugkeer van de Zweden. Geef hen een klein budget en laat hen iets moois maken van die verschrikkelijke gedrochten .