De Kijk van Kurt: “De aanhangwagen of de verdovingspijl”

Als men in de Zoo een giraf wil verhuizen, dan drijven de verzorgers het dier in een aanhangwagen met stro. Die giraf – u mag er voor uw eigen inlevingsvermogen ook een olifant of een gnoe van maken – zou uit zichzelf nooit op het idee komen om daarin te stappen, maar besluit ten langen leste dat de remorque beter is dan het alternatief. Als het beest tegenstribbelt, krijgt het een verdovingspijl in het achterste en dat is nog onaangenamer. In Gent doet men hetzelfde met automobilisten. Met allerlei ingrepen drijft men er bestuurders tegen hun zin naar lege parkeertorens. Verdovingspijltjes komen er nog niet aan te pas, maar dat is slechts een kwestie van tijd en vergunningen. Overal verdwijnen parkeerplaatsen op straat, de tarieven worden opgetrokken en op heel wat plaatsen mag de auto binnenkort niet meer dan vijf uren aan een stuk blijven staan. Wie zondigt, krijgt een boete. Zo pleegt het stadsbestuur alles wat op vier wielen rijdt naar de twee peperdure betonnen gedrochten te jagen die het heeft laten neerpoten in Ledeberg en in de Bloemekenswijk. Alle pesterijen ten spijt lijkt de Gentse automobilist niet van plan om zich in de gewenste richting te laten pushen. Hij verkiest alsnog de verdovingspijl boven de aanhangwagen. Zonder auto vindt de Gentenaar nochtans wel de weg naar de torens. In Ledeberg klimt men er met een mand met drankjes tot de bovenste verdiepingen en geniet men met vrienden van het zicht op de drie torens. Om die pret te bederven, hangen er nu kettingen. “Een parkeergarage dient om te parkeren”, stelt de schepen van mobiliteit. Dat niemand op het idee komt om dat te doen, doet niets ter zake. De bovenste verdieping, die bij regen spekglad is en dus onbruikbaar, blijft voor de veiligheid het best voorgoed afgesloten. In de Zoo duwen ze een giraf ook niet op een ijspiste.