De Kijk van Kurt: “Bij wijze van experiment”

Het is officieel, we zitten in de komkommertijd. De meest opmerkelijke nieuwsfeiten uit onze stad zijn de naar jaarlijkse gewoonte kwakkelende competitiestart van onze Buffalo’s en de melding dat Meulesteebrug nog eens een tijd onderbroken zal zijn. Daar hoeft niemand op de redactie ‘stop de persen’ voor te roepen. Verder valt er nog mee te delen dat de Gentse verkeersknips enkel Belgen een boete bezorgen en dat buitenlanders met een gerust gemoed door de kuip kunnen tuffen. Alors, le komkommertijd 2.0 est arrivé. In dit stukje zult u het moeten doen met iets dat me nog een beetje dwars zit sinds de Gentse Feesten. Niet dat ik er slapeloze nachten van heb, er zijn in die periode wel ergere dingen gebeurd, maar toch. De helft van alle eetkramen moest van het stadsbestuur vegetarisch zijn, weet u nog? Dat zorgde bij de bekendmaking voor redelijk wat ophef maar verliep op het moment zelf zonder rellen. Bij één van de niet vegetarische kramen vond men het echter nodig om stiekem veggie braadworsten te verkopen aan mensen die een exemplaar met vlees bestelden. Dat deden ze bij wijze van experiment. Om aan te tonen dat niemand echt vlees mist. Iemand die half dronken een braadworst in zijn mond propt, gaat er niet van uit kwaliteitsvlees van de beste soort te verorberen, zo ver ben ik mee. De kans dat er gemalen hoeven en oren achter de kiezen verdwijnen, is bestaande. Toch is die kans een eigen keuze. Europa kijkt er streng op toe dat alles wat we in onze mond steken, voorzien is van een epistel vol info. U kunt in dit werelddeel geen sesamzaadje eten zonder te weten wat er in zit. Het kraam in kwestie stelde zich boven de wet. Stelt u zich voor dat één van de veggiekramen bij wijze van experiment stiekem vlees had verkocht. Die waren er niet mee weggekomen. Het kraam in kwestie wel. Dat zit me nog een beetje dwars.