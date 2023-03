De jeugd van tegenwoordig ... doet de nachtshift! Leerlingen ‘proeven’ van het UZ Gent voor Nacht Van De Zorg: “Het komt toch goed hé?”

GENT“Je moet het doen om te weten hoe het voelt”: 't Is een zinnetje dat Zoë al vaker gehoord heeft. Haar moeder werkt in een rusthuis, de nachtshift. Een goede reden voor de leerlinge om zich in te schrijven voor een proefproject van het UZ Gent: 4 duo’s volgen er een hele nacht het reilen en zeilen van het ziekenhuis. Van het OK tot de materniteit, van de intensieve zorgen tot de technische dienst: dit is hun allereerste nachtshift.

Spoedverpleegkundige Eric doet het eerst zelf voor: 30 keer pompen en dan 2 keer beademen, dan mogen de 8 leerlingen die zich opgegeven hebben voor deze Nacht van de Zorg zelf aan de slag op de reanimatiepoppen. 't Is de eerste stap om toch een beetje te kunnen meelopen op de verschillende diensten waar ze tussen 10 en 7 aan de slag gaan. “Als je een klik hoort, is het goed, beter te hard dan te zacht”, vertelt Eric op het ritme van ‘Staying Alive’. “Ik hoop wel dat er ook een dokter komt als we het zouden moeten doen”, blaast Aiko (17). “Het is heel intensief”. Op voorhand geslapen hebben ze niet. “Niet te doen, dus ik verwacht dat ik straks mijn klop krijg.”

Volledig scherm Nacht van de Zorg: reanimatietraining © svwg

Volledig scherm Even testen: handen goed ontsmet? © svwg

Handen wassen!

Na nog een spoedcursus hygiëne (“Geen gelnagels, geen festivalbandjes en ook als je handschoenen draagt regelmatig de handen wassen”, weet verantwoordelijke verpleegkundige Raina) mogen ze écht aan de slag. Met het uniform transformeren de 8 vrijwilligers plotsklaps tot ‘echte’ medewerkers van het UZ. Wij lopen even mee met Zoë en Iljo. Zij mogen meteen de gang op bij de geriatrie, waar overwegend oudere patiënten met een complex probleem liggen.

Volledig scherm Pillen sorteren, alles klaarzetten voor de ochtendshift: niet alles is patiëntenzorg. © svwg

De verpleegkundige van dienst legt het statusbord uit. “Deze mensen willen enkel nog pijnbestrijding, op deze kamer zetten we alles op alles, mocht er iets gebeuren”. Daarna gaan ze op ronde. Ze twijfelen nog een beetje wanneer de deuren van elke kamer opengaan en de verpleegkundige bij elke patiënt even gaat kijken. “Oei, wat is dat geroep”? Ergens wordt een tv uitgezet, er wordt nog “slaapwel” gezegd en bij een patiënt met dementie moet het rekje ook gesloten worden. Op één kamer blijven Zoë en Iljo bewust buiten. “Deze patiënt ligt op sterven, daar gaan we nu geen nieuwe gezichten introduceren”, zegt ze zacht. Het is even stil. Dat is natuurlijk ook de realiteit.

Volledig scherm Zoek de tien verschillen: Nacht van de Zorg in het UZ Gent nodigt 4 duo's uit om te proeven van de nachtshift © svwg

Intussen liggen er natuurlijk ook nog steeds covid-patiënten op de gang. “Doe je echt telkens een nieuw masker aan bij covid-patiënten?”, klinkt het? “Zeker, want bij de eerste kamer wisten we zeker dat er een besmetting was, bij de tweede is dat nog niet duidelijk. We willen geen bacteriën overdragen”, klinkt het wijs. Dan moeten er pillen gesorteerd worden en op belletjes gereageerd. “De nachtshift kan heel rustig zijn, maar een vrij bed hebben we op deze dienst nooit. Het is niet altijd simpel, je kan het niet uitleggen tot je het eens gedaan hebt”. Zoë’s mama is verpleegkundige, zij hoort dat zinnetje regelmatig. “Ik wou het écht zelf eens ervaren dus ik ben ook heel blij dat we deze kans krijgen”. Of Zoë en Iljo later in de zorg gaan? “Ik dacht meer aan event-management, Zoë twijfelt nog tussen orthopedagogie en andere opties”, zegt Iljo. Hoewel elke nacht in het UZ Gent als één groot, strak gecoördineerd evenement voelt.

Meer handen aan het bed

Het is de eerste keer dat het UZ Gent de Nacht van de Zorg organiseert. “Net zoals elk ziekenhuis zijn we onophoudelijk op zoek naar goed personeel, op àlle afdelingen”, zegt woordvoerder Karlien Wouters. “Maar je kan geen verpleegkundigen toveren, die vijver moet ook opgevuld worden. Met zo’n meeloopstage op de nachtshift willen we jongeren op een andere manier aanmoedigen om na te denken over een job in de zorg. Hopelijk heeft dat op lange termijn een goed effect”. Vandaar de tocht van deze 4 duo’s. Ze bezoeken niet enkel de medische diensten, maar ook de planning, waar ‘s nachts bedden worden gezocht voor net-gearriveerde patiënten. De poetsdienst, de technische wacht: het is allemaal deel van een goed-functionerend ziekenhuis.

Volledig scherm Deze dames brengen de dialysemachine naar de dienst intensieve zorgen. © svwg

Van de geriatrie naar de dialyse, waar het materiaal wordt klaargezet voor de volgende ochtend. Chronische nierpatiënten hangen twee tot driemaal per week enkele uren aan deze levensreddende apparatuur. Nu helpen Aiko en Mira om de machine naar de dienst intensieve zorgen te brengen. Daar ligt een patiënt die ondersteuning nodig heeft, maar ook aan de beademing ligt. “Maar het komt toch goed met haar?”, polst Zoë bij de verpleegkundigen van dienst. “Ik vrees dat het niet de goede kant uitgaat, maar we hebben nog wel wat wapens in ons arsenaal”, klinkt het. De machine wordt aangesloten. Via het magazijn keren ze terug naar de dienst - de logistieke band van het ziekenhuis blijft onvermoeibaar draaien. “Je moet ook een beetje technisch aangelegd zijn”, weet Dirk. Op de hoofdader passeren we Ozan en Jonathan, zij rollen even mee met de patiëntenvervoerdienst. 10.000 stappen, daar draaien ze hier hun hand niet voor om.

Volledig scherm Met dit bed naar de spoed, daarna kan de patiënt naar de afdeling © svwg

In het OK

Die twee treffen we iets later in één van de operatiezalen. Niet om te opereren, het blijft een inloopstage. Maar de dienst elektriciteit heeft ook ‘s nachts de handen vol. “Lichtbakken vervangen, deuren die automatisch zouden moeten open gaan en dat niet doen en natuurlijk: de lift repareren als het nodig is. We hebben het druk genoeg”. Samen vervangen ze een lichtrooster boven de tafel waar hartchirurgie wordt uitgevoerd. “Indrukwekkend, soms moet je héél snel kunnen denken”, klinkt het bij de twee. Jonathan (17) is overigens iets té vertrouwd met de operatiezaal en de werking van het UZ. “Ik had een tumor in mijn been, na een intensieve behandeling en een serieuze operatie ben ik nu genezen. Maar ik wou de andere kant ook wel eens zien, ze hebben mij hier zo goed geholpen. Dan kan ik ook eens iets terug doen.”

Volledig scherm In het OK staan, dat is indrukwekkend. Maar elk toestel in dit lokaal moet onderhouden worden en moet perfect werken. Da's een job voor de elektriciens. © svwg

Halverwege krijgen de leerlingen een welverdiende pauze, dat hoort er natuurlijk ook bij. “Het is toch héél intensief”, horen we. “Je staat echt geen minuut stil”, aan de andere kant. En dat bezoekje aan de intensieve zorgen, dat blijft duidelijk plakken. Gelukkig mogen de duo’s de dag afsluiten op de materniteit. Want terwijl de zon opkomt, is er plots een extra mensje toegekomen op de nachtshift: een kersverse baby. Dat is gelukkig ook deel van de job.

