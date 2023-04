“De instelprijs is te hoog”: Stad Gent laat NMBS-site van 6.000 vierkante meter aan zich voorbijgaan

Poëzierou­te krijgt minstens één nieuw gedicht. “Cultuur­prijs­win­naar Dominique De Groen zal dat maken met jongeren”

De Gentse poëzieroute, die sinds het jaar 2000 bestaat en daarmee één van de oudste in Vlaanderen is, wordt uitgebreid. Er komt dit jaar één gedicht bij, en er wordt bekeken of het bestaande gedicht aan de Leopoldskazerne kan worden teruggeplaatst.