De hele Gentse Feesten lang: kroket uit de muur te verkrijgen op de Groentemarkt

Alles over de Gentse Feesten vind je in ons dossier .

Bij Chapeluur kan je het hele jaar door artisanale kroketten eten of afhalen, maar deze Gentse Feesten staat er ook een bijzondere machine aan de deur. Daar kan je de hele dag door, tot een stuk in de nacht, kroketten uit halen. Voor 4 euro heb je een vleeskroket of een kaaskroket, voor 6 euro heb je twee willekeurige kroketten – gevuld met macaroni of pizza of garnalen of een andere verrassing.