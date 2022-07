De geschiedenis herhaalt zich: Minard heeft opnieuw een ‘spekkenwinkel’

Het gaat er momenteel stevig aan toe in de Minard, met twee, soms zelfs 3 voorstellingen per dag, en dus ook elke keer opbouw en afbraak van decors. De voorstellingen zijn helemaal uitverkocht, sommigen worden zelfs al hernomen in september. Ook het terras doet het goed. Maar de laatste nieuwigheid is toch de Spekkenwinkel in de inkomhal. “Vroeger was op die plek een spekkenwinkel van Temmerman, en nu is die er opnieuw”, zet Minarddirecteur Nathalie De Neve. “Past hier perfect. We verkopen op en top Gentse snoepjes: authentieke lutsepoepe, nonnenbillen, vuile tallooren, kattepietses, muilentrekkers, wippers, poepkes en natuurlijk ook de beren van Romain.”