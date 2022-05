“De duurste die ooit verkocht werd, kostte 500.000 euro”, fans zakken af naar Merelbeke voor enige Koi-beurs van het land

MerelbekeHet was een bijzonder weekend in Merelbeke. Daar vond twee dagen lang de Belgian Koi Show plaats, de enige Koi-beurs van het land. Liefhebbers kwamen van ver om een blik te werpen op de mooiste exemplaren van de streek, die een paar euro’s tot een paar honderdduizenden euro’s kunnen kosten.

De gemeentehallen van Merelbeke stonden dit weekend vol blauwe zwembaden. In totaal gevuld met meer dan zeshonderd Koi-vissen. “De mooiste exemplaren van Belgische, Nederlandse en Franse kwekers”, glundert mede-organisator Georges Vandermeulen van de Belgian Koi Society. “De grootste is meer dan een meter groot, kleiner dan 15 centimeter laten we niet toe.”

De perfecte lengte voor een Koi bedraagt 1,14 meter volgens Vandermeulen. De duurste die ooit verkocht werd was zo groot, die kostte 500.000 euro. “Maar die zal je hier niet vinden, die gaan meteen naar steenrijke Chinezen. Plus, je hebt evengoed vissen voor 5 euro. Je gaat daar zo ver in als je zelf wil, en daar gaat de beurs niet over. Het draait hier om schoonheid, liefhebbers samenbrengen en kennis uitwisselen.”

Het hoogtepunt van het weekend was de prijsuitreiking. De hoofdprijs was weggelegd voor de mooiste vis in de ‘rood-wit plus 80 centimeter groep’. Rood-wit duidt op de kleurschakering. Erna werden nog prijzen uitgedeeld voor de grootste, de meest unieke en andere grootte-orders.

Voor niet-kenners komt het over als een niche-evenement, en toch komen er elk jaar duizenden bezoekers op af. Vooral Belgen, Nederlanders, Fransen, Duitsers en Engelsen. “Vroeger zaten we in Bokrijk en later in Hasselt, maar dit is het tweede jaar dat we de beurs in Merelbeke houden. Omdat de meeste Koi-kwekers en winkels in West- en Oost-Vlaanderen zitten.”

Belgian Koi Show - uitreiking van de prijzen © Belgian Koi Show