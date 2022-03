“De die die blijven, de die die gaan”, mysterieus reclamebord siert Dok Noord

Het antwoord kan je vinden bij het kunstenaarscollectief 019, dat eigenaar is van het gebouw waar het reclamebord tegen hangt. “Jaren geleden werd het bord voor ons gebouw gezet”, leggen Michael en Arnout De Cleene uit. “Dat mag daar eigenlijk niet staan, dus hebben we het bedrijf gestuurd dat het mag blijven, als wij een derde van het paneel mogen cureren. We hebben nooit een antwoord gekregen, maar in de plaats hebben we een groter reclamebord ernaast gehangen. Elk jaar vragen we aan een viertal artiesten om een werk te maken voor erop, met Thomas Caron als vaste curator.”