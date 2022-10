‘De Bom van Boema’, op zoek naar de beste ‘Gensche Nero Woafel’ en vele andere initiatieven. Week van het Gents zet ons dialect opnieuw in de kijker

GentDialecten sterven langzaam uit, maar daar doen we in Gent niet aan mee. Het is intussen traditie dat er eind november een ‘Week van het Gents’ georganiseerd wordt, waar het al dialect is wat de klok slaat. Bij deze zevende editie staat stripfiguur Nero centraal, want die wordt 75. Speciaal daarvoor werd de strip De Bom van Boema vertaald naar het Gents.

Marc Sleen ligt begraven op Campo Santo, in een graf met daarop een tafel met wafels. Deze Gentbruggenaar zou dit jaar 100 zijn geworden, zijn geestelijke zoon Nero viert zijn 75ste verjaardag. Reden genoeg dus om er een heus Nero-jaar van te maken. “In de vele avonturen van Nero toonde Marc Sleen vaak delen van zijn geboortestad Gent, maar ook veel typische Gentse figuren die met veel humor werden opgevoerd”, zegt cultuurschepen Sami Souguir. “Ik was als kind zelfs jarenlang bang van het Geraard de Duivelsteen, allemaal door Nero. Speciaal voor de Week van het Gents kreeg de strip ‘De Bom van Boema’ een nu Gentse versie. Voor die vertaling heeft Nerokenner Guido De Bruyker gezorgd.”

Volledig scherm Week van het Gents: Popkoning Jean-Pierre Maeren in senioren-versie, en perfesser Gents Peter Van Haelter © VDS

Er is ook opnieuw de Gentse culinaire wedstrijd ‘de Geiwene Foersjet’. Na ondermeer zoektochten naar de beste Gentse Waterzooi, mastel, droge worst en Pierkespla, wordt dit keer gezocht naar de beste Gensche Nero Woafol. “Eigenlijk zijn wafels van Brussel, maar we kunnen ze in Gent ook perfect maken", zegt jurylid Luk De Bruyker. “Hoewel, we hebben nog maar drie kandidaten. Inschrijven mag nog steeds!”

De zevende editie van de Week van het Gents, van 27 november tot en met 11 december 2022. Er valt dan veel te beleven, zeker op vlak van toneel en theater. Zoveel zelfs, dat de Minardschouwburg niet meer alle voorstellingen kan programmeren. En dus wordt dat ander Gents theater, de Scala aan de Dendermondesteenweg, mee in bad getrokken. Popkoning Jean-Pierre Maeren opent de week met zijn stuk ‘Oost West, t(e)huis best’ in de Minard, naar goede gewoonte een aanslag op de lachspieren. Luk De Bruyker brengt nog eens zijn “De Klaane Prins”, een Gentse bewerking van het wereldberoemde boekje van Antoine de Saint-Exupéry, in de Scala. En zo zijn er tal van voorstellingen, rondleidingen, lezingen, zangstondes en zelfs eetfestijnen. In elk lokaal dienstencentrum van de stad worden die week bijvoorbeeld wafels geserveerd. Wim Claeys gaat Gentse liedjes zingen in de Gentse scholen om ook het jong volk al te besmetten met de juiste tongval, en de Sosseteit ten slotte zal ook opnieuw enkel Gentenaars huldigen met een ‘handje’, voor hun bijdrage aan het in stand houden van onze sappige taal.

Alle info over de Week van het Gents en het volledige programma: www.stamgent.be/weekvanhetgents. Ook ‘De Bom van Boema’ zal voor 10 euro te vinden zijn in het STAM.

Er staan nog heel wat boeiende activiteiten op het programma. Naast de activiteiten van 15 organisaties in de stad, neemt Sleenkenner Noël Slangen iedereen mee op een reis door de tijd en het leven van Sleen. Noël Callebaut en Dirk Holemans leggen in de Hotelschool dan weer uit hoe Gent zichzelf vroeger voorzag van voedsel en drank. De leerlingen van de Hotelschool maken een paar specifieke gerechten klaar en Wim Claeys zorgt voor de muziek. Dat doet hij samen met De Stemband ook in Herberg Macharius, waar alle klassiekers uit het Gentse repertoire de revue passeren.

