De Bijloke wint erfgoedprijs provincie Oost-Vlaanderen: “De oudste concertzaal ter wereld”

Gent Gentse Sophie (50) waagt haar kans in het nieuwe seizoen van Bake Off: “Als ik bak, voel ik me als een vis in het water”

Sophie Cardon (50) is al jaren een fervente hobbykok. “Bakken is mijn therapie”, glundert ze. Het is haar manier om de stress van haar werk af te schudden. Enkele jaren geleden begon ze taarten te maken op bestelling, nu waagt ze haar kans in het nieuwe seizoen van Bake Off Vlaanderen.

