De allerlaatste dag van de Gentse Feesten in acht iconische beelden

Tweede verdachte in zaak rond dood Hakim komt ook uit Goes, man van 23 meldt zich zelf bij politie

De tweede verdachte, die de 53-jarige Gentenaar Hakim Mutyaba afgelopen zondag in het water ter hoogte van de Lousbergskaai gegooid heeft, heeft zich dinsdagavond zelf gemeld bij de politie in Nederland. Het gaat om een 23-jarige man uit Goes. De andere verdachte in de zaak is een 25-jarige man, eveneens uit Goes.

20 juli