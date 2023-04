Davy uit Blind Getrouwd bereikt na twee weken fietsen door regen en wind Compostela: “Aan het einde wachtte een verrassing”

Na Gentbrugge trekken nu ook inwoners Zwijnaarde naar rechter tegen circulatie­plan: invoering op 15 mei in het gedrang?

Na Gentbrugge is nu ook in Zwijnaarde een juridische strijd gestart tegen het nakende circulatieplan. Een groep bewoners trekt naar de rechter in kortgeding om het plan af te voeren. “We hadden dit zien aankomen”, reageert schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).