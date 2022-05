Datalek met gegevens van ouders bij inschrijvingen middelbare scholen is intussen gedicht: “Dit is geen ongelukje, maar lijsten konden niet gewijzigd worden”

GENTEen onrustwekkend e-mailtje in de inbox van de 4.000 ouders die vorige week te weten kwamen waar hun kind volgend jaar het eerste middelbaar zal aanvatten. Bij een datalek kwam een lijst met gevoelige informatie zoals adres, telefoonnummer en rijksregisternummer terecht in de verkeerde handen. Het achterpoortje is intussen gedicht, maar organisatie LOP is geschrokken van de hack.

Even terugspoelen naar vorige week. In de kranten van Het Mediahuis verschijnt een lijst met gegevens van ouders die hun kind ingeschreven hebben in een bepaalde school in het Gentse. Op die lijst staan onder andere telefoonnummers, e-mailadressen en dergelijke meer. Uit het systeem van de online inschrijvingen gevist, al zou die informatie in principe achter slot en grendel moeten zitten.

Lijsten met gegevens

Elisabeth Deschauwer van het Lokaal Overleg Platform (LOP) Gent Secundair legt uit wat er aan de hand is. “Voor de inschrijvingen van start gaan, krijgen scholen een lijst met leerlingen die hun school als optie hebben opgegeven. Die zijn in principe enkel voor die school te bekijken en gegevens zoals wie geweigerd is, zijn niet toegankelijk”. Toch is er iemand die de code van andere scholen kende en daardoor ook naar die lijsten kon kijken. Op die lijsten staan dus persoonlijke en moeilijk te veranderen gegevens.

Naar aanleiding van het artikel - waar de persoonlijke gegevens nu niet meer staan - heeft provider Realdolmen de beveiliging extern laten bekijken. Het achterpoortje is intussen gedicht. “We hebben weet van drie mensen wiens gegevens ingekeken zijn. Met hen hebben we contact gehad. De ruwweg 280 andere ouders wiens gegevens op die specifieke lijst stonden, zijn ook gecontacteerd. De 4.000 ouders die dit jaar een kind inschreven via het Meld Je Aan-systeem zijn ook op de hoogte gesteld”, zegt Deschauwer. Voor alle duidelijkheid: de lijsten konden geraadpleegd worden, niet gewijzigd.

Intern probleem

Het LOP tilt erg zwaar aan de zaak. “Wij willen gelijke kansen voorzien voor alle kinderen, dit soort technische onregelmatigheden, met een potentieel zware impact, zijn moeilijk. We denken niet dat het om een ongelukje gaat, iemand met toegang tot het systeem heeft bewust die lijst geraadpleegd. Er is vaak oppositie tegen dit systeem, misschien moeten we het in die hoek zoeken.”

De data protection officers die het LOP inschakelde om de schade in te schatten, denken daarom ook niet dat het om een criminele hack gaat. Dat betekent niet dat er geen juridisch staartje komt. “We hebben momenteel nog niet alle gegevens en het is moeilijk om te traceren wie er deze gegevens bekeken heeft. Ook dat kunnen we sinds de dichting van het lek wél. We bekijken dus nog of hier juridische gevolgen aan worden gegeven, maar onze eerste zorg was het op de hoogte stellen van de ouders. Zij moeten weten dat hun gegevens bijvoorbeeld voor phishing gebruikt kunnen worden”.

Elders?

Overigens wordt hetzelfde systeem ook in Antwerpen en Leuven gebruikt. Maar net zoals er geen hard bewijs is dat er in Gent meerdere lijsten bekeken werden, is er ook geen indicatie dat daar ongeoorloofde toegang verschaft is. “Daarom is in die steden geen mail gestuurd. Het lek is evenwel daar ook dicht.”

