Dat heet dan modelstudenten: Gentse illustratrice vereeuwigt blokkende boekenwurmen in MSK

Studeren, dat doe je het best met een beetje peer pressure, dat weten ze in Gent maar al te goed. Naast vaste ‘toplocaties’ zoals de bib van de Boekentoren, voorziet de stad ook enkele unieke blokplekken. Zo kan je dit jaar terecht in het gerechtsgebouw, in het MSK en in het museum Dr. Guislain. In vorige jaren kon je onder andere terecht in de gemeenteraadszaal. De lijst wordt trouwens steeds langer, op de website van stad Gent kan je zo reserveren op bijna 50 locaties. Wie slim is en warm wil zitten, kan bijvoorbeeld een plekje boeken in één van de woonzorgcentra van de stad, het OverKophuis of Casa Rosa. Voor ieder wat wils, met andere woorden. Studeren is verplicht, poseren niet.