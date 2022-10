Daphne, Stijn en Mieke openen veganistische superette in oude galerij: “Een plek waar de Gentenaars fier op mogen zijn”

GentDe Bourdon Arcade in Gent zit in een nieuw jasje. Stijn Sprengers, zus Daphne en mama Mieke Waterloos vormden het om tot een prachtige, lichtrijke superette met enkel vegan artikelen. In de rekken liggen meer dan 300 producten - van lokale groente en fruit tot ‘liquid smoke’. In de centrale bistro kan je smullen van kaaskroketten en ander plantaardig lekkers.

Heel vroeger was de Bourdon Arcade in de Heilige-Geeststraat gevuld met allerlei winkeltjes, later werd het gebruikt door Stad Gent en Netlog. Tot een jaar geleden nam de BE O versmarkt het leeuwendeel van de ruimte in terwijl Stijn, Daphne en Mieke een veganistische bistro, Knol en kool, open hielden achteraan

De BE O versmarkt verdween een jaar geleden, de bistro is gelukkig gebleven. Meer zelfs: Stijn, Daphne en Mieke zagen hun kans en besloten om de arcade volledig om te vormen naar een veganistische superette. Na drie maanden zwoegen, zit de arcade in een gloednieuw jasje. Vrijdag gaan de deuren open voor het grote publiek, en ze zullen hun ogen uitkijken. “Het is opnieuw een plek waar de Gentenaars fier op mogen zijn”, glundert Mieke.

Winkelen in stijl

De galerij is één open ruimte geworden met centraal de bistro. Hier kan je smullen van American pancakes, kaaskroketten, een club sandwich, ‘steak tartaar’, zoete gebak, ontbijtkoeken en ander lekkers. “Hét bewijs dat vegan meer is dan een bord met wat sla en noten”, glundert Stijn. “Wie liever zelf aan de slag gaat in de keuken, kan neuzen in de rekken van de superette.”

Naast biologische en lokale groente en fruit, noten, zaden en pitten, vind je daar ook unieke producten zoals ‘liquid smoke’, ‘kala namak’ en edelgistvlokken in bulk. In de verstoog kan je huisgemaakte Gentse stoverij, saucissen, préparé, tempeh, seitan en kaas op basis van gefermenteerde noten bestellen. Over noten gesproken: in de winkel staat een machine waarmee klanten hun aangekochten noten ter plekke kunnen omvormen tot notenpasta’s.

“Op vraag van onze klanten voorzien we ook kant-en-klare warme maaltijden in de superette”, gaat Stijn verder. “Voor drukke dagen. In totaal starten we met een 300-tal artikelen, maar gaandeweg zullen dat er meer worden. De klanten krijgen zoveel mogelijk inspraak in ons aanbod, al blijven smaak en kwaliteit bepalend om hier in de rekken te mogen liggen. Als de Gentenaars onze superette in de toekomst ‘de vegan Aula’ van Gent noemen, is onze missie geslaagd.”

Praktisch: Knol en Kool 2.0 gaat open op vrijdag 14 oktober. Vanaf dan zijn zowel de superette als de bistro open van maandag tot en met vrijdag van 11 tot 18.30 uur, op zaterdag van 9 tot 17 uur en op zondag van 9 tot 16 uur. Tegen januari 2023 zal je ook online kunnen shoppen.

