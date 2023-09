Dan toch nog zomer! Kinderen ravotten op zonnige woensdagmiddag in Blaarmeersenvijver

Gentenaars Sidi (27) en Idries (26) draaien documentai­re over migratie: “Onze grootva­ders voelen zich hier nog altijd te gast, maar ook in hun thuisland”

De grootvaders van Sidi El Omari en Idries Bensbaho (‘Cool Abdoul') kwamen in de vroege jaren zestig naar België, om te werken in de textielfabriek UCO. Zij zijn slechts twee voorbeelden van een massale migratiebeweging: mensen met roots in Marokko en Turkije, en kleinkinderen in Gent. Voor de documentaire ‘De Textielindustrie’ duiken de twee in hun eigen verleden. “Ik was ervan geschrokken dat er zo veel niet-koosjere dingen naar boven kwamen.”