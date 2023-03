Dan toch nog tijdig een fiets- en wandelpad aan nooddorp voor Oekraïners

Volgende week starten in de Eikstraat in Oostakker werken om er een fiets- en wandelpad aan te leggen. Dat zou dan klaar zijn tegen april, wanneer de eerste Oekraïense vluchtelingen hun intrek zullen nemen in het nooddorp daar.

In april worden de eerste bewoners verwacht voor het nooddorp dat volop in aanbouw is. Enkel vluchtelingen uit Oekraïne kunnen er terecht, in 53 woonunits die er nu al staan. Dat gaat om maximum 200 mensen. In het najaar komen er nog 147 wooncontainers bij, en zullen er maximaal 600 mensen wonen, waaronder ook heel wat kinderen. De buurt maakt zich vooral zorgen om de mobiliteit in de smalle straat.

“Het wandel- en fietspad tussen De Kromme Boom en de Gentstraat kan vanaf 6 maart worden aangelegd”, antwoordt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) aan Jef Van Pee (CD&V), die daar vragen over stelde. “De eigenaars van de terreinen waar het wandelpad zal langslopen, hebben een overeenkomst getekend met Vlaanderen. De gracht is intussen geruimd en de vervuilde grond is afgevoerd, en leidingen en kabels voor verlichting liggen klaar.”

Volgens de stad hebben de meeste vluchtelingen geen auto, en kunnen er hooguit een 40-tal verwacht worden. “Er werd rond de site een verkeersonderzoek uitgevoerd”, zegt Watteeuw. “Daaruit blijkt dat er gemiddeld voldoende autoparkeerplaats is op de parkeerstroken in de Eikstraat, parallel naast de brug van de Gentstraat. In dit gedeelte van de Eikstraat zijn er 40 parkeerplaatsen en er werd een gemiddelde parkeerbezetting van 20% waargenomen. Vrachtwagens zullen we iets hoger op de brug laten parkeren.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.