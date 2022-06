Dan toch geen Sint-Baafsfeesten eind augustus, wegens te weinig budget

“Voor dit jaar was ons programma helemaal klaar, maar de financiering raakte niet rond", zegt Robert Declercq, woordvoerder van de organisatie. “We krijgen van de stad nog slechts 4.500 euro subsidie, waar we vorig jaar nog 25.000 euro kregen. Eén van onze sponsors haakte af, een andere had plots minder budget. We wilden niet het risico nemen om wéér te moeten bijsteken. Dus slaan we dit jaar over. We gaan vanaf september actief op zoek naar nieuwe sponsors, en plannen ook enkele activiteiten doorheen het jaar, om aan naambekendheid te winnen én geld in het laatje te brengen. We denken daarbij aan klassieke concerten in de kathedraal en een voorstelling in het NTGent.”

Gentse Feesten

“Met de artiesten die geboekt waren, hebben we afgesproken hen volgend jaar te programmeren. Want we willen wel helemaal apart blijven van de Gentse Feesten. Wij willen de afsluiter van het seizoen zijn, met een ander soort artiesten dan diegenen die hier tijdens de Feesten staan. Anderzijds blijft het onze bedoeling wel om bij die Gentse Feesten betrokken te worden. We beseffen wel dat we niet sterk genoeg zijn om hier plots 10 dagen een programmatie op poten te zetten, maar we willen wel inspraak. Dat is de reden waarom we zijn opgericht: wrevel van de aanwezig horecazaken over hoe een en ander hier georganiseerd wordt, en vooral dan rond de bereikbaarheid van de horecazaken tijdens de Feesten. Ondertussen hadden we wel al een constructief gesprek met Ivan Saerens van de vzw Onder de Draak, organisator van de Gentse Feesten op Sint-Baafs. In september gaan we opnieuw samen zitten, om te kijken hoe we kunnen samenwerken naar volgend jaar toe. Wij zijn in elk geval blij dat Feestenschepen Bram Van Braeckevelt alvast van mening is dat niks perse moet blijven zoals het is, dat er heus verschuivingen mogelijk zijn.”