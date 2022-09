Dan toch geen ijspiste onder de Stadshal. “We bouwen de grootste rolschaatspiste van België”

GentWaar de organisator van de Gentse Winterfeesten enkele weken terug nog overtuigd was van zijn ijsschaatspiste op de kerstmarkt, is vandaag beslist dat die er toch niet komt. In de plaats komt een rolschaatspiste, op uitdrukkelijke vraag van de stad. Het gaat duidelijk om een symbooldossier.

“We hebben een heel constructief gesprek gehad, ik ben met een goed gevoel van de onderhandelingstafel gegaan”, zegt Quinten Goekint van Look i Like, organisator van de Gentse Winterfeesten. Die onderhandelingstafel, daar was hij naartoe geroepen door het stadsbestuur. Want eigenlijk lagen de krijtlijnen van de komende Winterfeesten al lang vast. En Look i Like was er stellig van overtuigd dat daar een ijspiste zou komen, ondanks de torenhoge energieprijzen. Door met de meest moderne apparatuur te werken, wordt het verbruik om zo’n piste koud te houden, jaar na jaar verminderd.

“Ik heb geprobeerd de stad te overtuigen van de voordelen van een ijspiste", zegt Goekint, “want ik wilde dat echt wel. En België is het enige land waar dit speelt, in Nederland en Frankrijk komen er gewoon ijspistes. De stad heeft mij overtuigd om met een alternatief op de proppen te komen. Uiteindelijk hebben we een compromis gevonden. Geen 600 vierkante meter ijs, wel 400 vierkante meter rolschaatspiste. Het moet natuurlijk ook rendabel blijven. En ik ben blij dat de knoop nu is doorgehakt, en niet last-minute. In andere steden en gemeenten wachten we nog af.”

Op 8 december start de eerste ‘normale’ kerstmarkt zijn na 2 coronawinters. Op 31 december stoppen de Winterfeesten, de laatste week valt weg, zoals in het bestuursakkoord werd vastgelegd. “En de Winterfeesten zullen er helemaal anders uitzien", belooft Goekint. “7 jaar lang werd zowat hetzelfde parcours gevolgd, nu is er heel wat gewijzigd. Zo komt de kerstboomballenmolen op het Braunplein te staan. De Weihnachtspiramide die vorig jaar naast de Stadshal stond, zal voor de kathedraal staan. Er komen nog enkele attracties, zoals het reuzenrad, en uiteraard ook 150 chalets vol gezelligheid. Een derde daarvan zal écht Gents zijn. Er is dus veel meer te beleven dan enkel schaatsen, of dat nu rol- of ijsschaatsen is, het blijft één van de attracties in een groter geheel.”

De rolschaatspiste - de grootste mobiele openluchtpiste van België - zal er ook de komende edities staan, zo is besloten. “De keuze voor een rolschaatspiste bespaart jaarlijks bijna 24.000 kWh aan elektriciteit, en maakt het winterfeest in Gent in één klap een pak duurzamer”, zegt evenementenschepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “In tijden van klimaatverandering is zo’n ijspiste sowieso niet vanzelfsprekend. Met de huidige energieprijzen komt er, naast een ecologisch, ook nog een economisch argument bij op tafel. Beide zaken zorgen dat we nu samen beslisten om de ijspiste te vervangen door een rolschaatspiste. Ik ben daar erg tevreden mee.”

Uiteraard komen de herbruikbare bekers terug, maar er komen ook andere inspanningen op vlak van duurzaamheid. De Winterfeesten zullen verlicht worden met ledlampen die ‘s nachts uitgeschakeld worden. Momenteel bekijkt Look i Like ook het gebruik van herbruikbaar servies en het installeren van zonnepanelen op de tenten.

