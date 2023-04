Damespopkoor Muzamies is te nemen of te laten in nieuwe concertreeks ‘This is me’

Paaltjes voor school­poort De Wijze Eik sluiten Eeklos­traat af, buurt nu al misnoegd

Voor de schoolpoort van De Wijze Eik in de Eeklostraat in Mariakerke zijn dinsdag paaltjes geplaatst. Resultaat: een autovrije zone voor de school, maar ook een zo goed als geknipte Eeklostraat. Het aantal parkeerplaatsen wordt ook gereduceerd van 40 naar 6. De buurt is boos.