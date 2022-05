Dame vrijgesproken voor vluchtmisdrijf in Sint-Amandsberg: “Ze wilde geen klappen krijgen van de omstaanders”

Gent Nieuwe klerenwin­kel geopend in hartje Gent: “We werken los van seizoenen, los van trends”

In het hart van Gent gaat zaterdag een nieuwe klerenwinkel open: Wild Muse. Je kan er truitjes, kleedjes en meer kopen van het gelijknamige merk, maar ook leren handtassen van Mayenne Nelen. Alles wat in de rekken ligt, is in Gent ontworpen en in Europa geproduceerd met duurzame materialen.

28 april