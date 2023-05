Dakwerken veroorzaken brand in Spaarstraat

60 procent van Gentse trams krijgt ‘rail­kopsme­ring’, snelheid in bochten wordt verlaagd. “Nieuwe geluidsme­tin­gen zullen aantonen of dit de juiste oplossin­gen zijn”

Helemaal zal het niet verdwijnen, maar het snerpende geluid dat trams maken in de bochten in het stadscentrum, zou in de toekomst wel moeten verbeteren. Op basis van een rapport met geluidsmetingen denkt De Lijn een oplossing te hebben gevonden.