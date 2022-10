Dak van woning vat vuur tijdens leggen van roofing, brand slaat over op aanpalend huis

Gent Gentse ‘superpooi­er’ verhuurt tientallen kamers aan prostitu­ees: “Vrouwen moesten 490 euro per week neertellen”

Een 43-jarige pooier, Tim H., uit Gent is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en een torenhoge geldboete. Samen met zijn partner verhuurde hij illegaal tientallen kamers in Gent en omstreken aan prostituees. Tot op vandaag ontkent hij op de hoogte geweest te zijn van wat er zich in zijn kamers afspeelde.

