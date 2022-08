Dak van Sint-Pietersabdij blinkt na jarenlange renovatie en miljoen euro extra: “We dragen zorg voor onze gebouwen en de toekomst ervan”

Gent VAKANTIE­TIPS VOOR DE THUISBLIJ­VERS. VR-racen in de Gentse binnenstad: “Hier komen professio­ne­le racers trainen”

Droom je ervan om met een snelheid van 300 kilometer per uur in de Gentse binnenstad te rijden? Dan hebben ze bij Chronos Racing in Gent dé perfecte oplossing voor jou. Eentje waar je je geen zorgen hoeft te maken over boetes. In hun bewegingssimulatoren, gecombineerd met een VR-bril, waan je je op een echt racecircuit. Perfect voor een korte, maar opwindende uitstap in eigen stad.

