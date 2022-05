Dader steekpartij aan vluchtelingenboot gevat: toestand van slachtoffer onduidelijk

Gent Gentse maakt prachtige beelden van zogende vosjes: “Een magisch moment, de wereld staat even stil”

De Gentse Isabelle Onselaere (51) volgt al langer een vossenfamilie in haar stad, maar ze slaagde er nog niet in om zogende welpen te zien of fotograferen. Tot nu. Met haar telelens stak ze vastberaden de grens met Nederland over, met prachtige beelden van een vos en haar twee jongen tot resultaat. Haar geheim? Vele uren stil wachten.

16 mei